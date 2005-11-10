Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre

INTER, ALL'OPERA PER I RINNOVI DI DIMARCO, CALHANOGLU E THURAM. JUVENTUS, IL RETROSCENA DI GREGORIO-MANDAS. LAZIO, SIRENE DALLA PREMIER LEAGUE PER TAYLOR. FROSINONE, PRONTO A QUINTUPLICARE L'INGAGGIO DI KVERNADZE. SASSUOLO, LIPANI RINNOVA E PER LAURIENTÈ NON MANCANO GLI ESTIMATORI IN INGHILTERRA

BOLOGNA

Il Bologna guarda al futuro e monitora con interesse la crescita di Motiejus Sapola, difensore centrale lituano classe 2006 di proprietà del Pisa, attualmente in prestito allo Spezia, capolista imbattuto del Girone B di Serie C. Le prestazioni del giovane, che potrebbe anche ricevere la convocazione della nazionale maggiore per gli impegni di Nations League di novembre, hanno attirato l'attenzione di diversi club di categoria superiore. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, oltre al Frosinone anche il Bologna segue il centrale in vista della stagione 2027/28, individuato come un possibile rinforzo giovane e fisicamente strutturato per la retroguardia. Il Pisa, che crede nelle qualità del giocatore, ha fissato un riscatto a 800 mila euro, mantenendo un diritto di controriscatto a 200 mila: cifre che potrebbero però aumentare qualora l'interesse della Serie A diventasse più concreto.

FROSINONE

Il Frosinone lavora su più fronti, tra il presente e le prospettive del mercato. La priorità riguarda Giorgi Kvernadze, protagonista di un ottimo avvio di stagione con tre gol e quattro assist in dieci giornate: il club di Stirpe è pronto a proporgli un rinnovo fino a circa un milione di euro a stagione, cinque volte l'attuale ingaggio, per blindarlo ed evitare che possa finire sul mercato già a gennaio, considerando il contratto in scadenza nel 2028 e l'interesse di diverse società. Intanto emerge un retroscena di mercato su Gustavo Varela, oggi al Monza e capocannoniere della Serie B con nove reti: la scorsa estate il Frosinone aveva raggiunto un accordo con il Benfica per acquistarlo a 2,5 milioni di euro, con il 50% sulla futura rivendita, salvo poi scegliere Tomas Bobcek, arrivato dal Lechia Danzica per 11 milioni. Sul fronte delle possibili uscite, invece, Francesco Gelli potrebbe lasciare i ciociari a gennaio dopo essere finito ai margini della prima squadra: sulle sue tracce c'è lo Spezia di Guido Angelozzi, che lo aveva portato in giallazzurro nel 2023. Infine, proprio lo Spezia potrebbe rappresentare un'opportunità anche per il futuro: il club ligure, attraverso il lavoro di Angelozzi, segue Motiejus Sapola, difensore classe 2006 di proprietà del Pisa, che interessa anche al Bologna in vista della stagione 2027/28.

INTER

L'Inter è al lavoro su più fronti per definire il futuro della propria rosa, con diversi dossier contrattuali aperti. Per Federico Dimarco, dopo l'esercizio dell'opzione fino al 2028, sono previsti nei prossimi giorni contatti con i nuovi agenti per discutere un adeguamento dell'ingaggio e un prolungamento a lungo termine, con la volontà comune di proseguire insieme. Procede spedita anche la trattativa per il rinnovo di Carlos Augusto, mentre per Marcus Thuram ogni discorso è rimandato a un secondo momento. Più delicata la situazione di Hakan Çalhanoğlu, in scadenza a giugno e senza opzioni automatiche: il turco vorrebbe un biennale per restare a Milano, ma sullo sfondo ci sono interessamenti dalla Turchia e altre possibili destinazioni. Sul fronte del mercato, invece, torna d'attualità il nome di Lisandro Martinez: il Manchester United starebbe valutando una possibile cessione a gennaio e l'Inter, insieme a Roma e Como, osserva con attenzione gli sviluppi, considerando l'opportunità di riportare in Serie A il centrale argentino. Infine, uno sguardo al futuro delle corsie esterne: piace nuovamente Givairo Read, talento classe 2006 del Feyenoord già seguito in estate dopo l'addio di Dumfries. Il club olandese aveva respinto anche un'offerta della Roma da circa 30 milioni di euro, ma il rendimento del giovane esterno, autore di sei assist in undici gare di Eredivisie, continua a convincere.

JUVENTUS

La vittoria contro il Napoli rappresenta un primo passo importante nel percorso di ripartenza della Juventus, ma la dirigenza è consapevole che restano diverse situazioni da sistemare e guarda già al mercato di gennaio. La priorità è un terzino sinistro che possa affiancare Andrea Cambiaso: sul taccuino ci sono David Raum del Lipsia, Rayan Ait-Nouri del Manchester City e Mahamadou Nagida del Rennes. Attenzione anche al centrocampo, dove Teun Koopmeiners non è considerato incedibile e tra i profili valutati spicca Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia. Si ragiona inoltre su un possibile intervento in attacco: tra i nomi accostati ai bianconeri figurano Folarin Balogun, Alexander Sorloth e Mauro Icardi, ma un eventuale acquisto richiederebbe anche una cessione, con Edon Zhegrova tra i possibili partenti. Intanto emerge un retroscena della scorsa estate: la Juventus aveva valutato seriamente Christos Mandas, portiere della Lazio protagonista di un ottimo avvio di stagione con quattro clean sheet in undici presenze, prendendo in considerazione anche uno scambio con Michele Di Gregorio. L'operazione non si concretizzò per la volontà di Gennaro Gattuso di puntare sul greco, il cui valore oggi viene stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Sul fronte dei giovani, infine, arriva una notizia ufficiale: Destiny Elimoghale, esterno offensivo classe 2009 già aggregato alla Juventus Next Gen, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà del club di investire sul suo percorso di crescita.

LAZIO

La Lazio si gode il primato in classifica e lavora contemporaneamente per blindare i suoi protagonisti. Tra questi c'è Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato dall'Ajax nel gennaio 2026 per un'operazione da 17 milioni di euro bonus compresi, che ha già attirato l'interesse della Premier League: Brighton e Bournemouth hanno effettuato i primi sondaggi dopo un avvio di stagione da due gol e due assist in dieci presenze. La società biancoceleste non ha intenzione di privarsene a gennaio, ma dovrà prestare attenzione ai possibili sviluppi in vista dell'estate. Intanto sono iniziati i contatti per il rinnovo di Gustav Isaksen, il cui contratto scade nel 2028: l'obiettivo è prolungare almeno fino al 2030, accompagnando l'accordo con un adeguamento economico, dopo la crescita dell'esterno danese, già autore di quattro reti in dieci giornate. Tra le note più positive c'è anche Christos Mandas, protagonista di un ottimo rendimento con quattro clean sheet in undici presenze e dieci gol subiti. Il portiere greco, acquistato dall'OFI Creta per appena 951mila euro, oggi ha una valutazione stimata tra i 20 e i 25 milioni. La scorsa estate la Juventus aveva provato a inserirlo in un possibile scambio con Michele Di Gregorio, ma Gennaro Gattuso ha voluto trattenerlo a Roma, puntando su di lui come titolare: una scelta che sta dando ampiamente ragione all'allenatore.

MONZA

Il Monza si gode l'esplosione di Gustavo Varela, attaccante portoghese arrivato in estate dal Benfica e attualmente capocannoniere della Serie B con nove reti in dieci presenze, una in più rispetto ad Antonio Raimondo, ora costretto a fermarsi per qualche settimana a causa di un infortunio. Intanto emerge un retroscena di mercato raccolto da Tuttomercatoweb.com: la scorsa estate Varela era stato molto vicino al Frosinone, che aveva raggiunto un accordo con il Benfica per acquistarlo a 2,5 milioni di euro, lasciando al club portoghese il 50% sulla futura rivendita. I ciociari avevano però successivamente scelto di puntare su Tomas Bobcek, arrivato dal Lechia Danzica per 11 milioni. A quel punto si è inserito il Monza, che ha chiuso l'operazione per circa 2 milioni più bonus, riconoscendo al Benfica il 20% sulla futura rivendita e un diritto di prelazione: in caso di un'offerta ufficiale da parte di un altro club, i lusitani potranno infatti pareggiarla e riportare il giocatore in patria.

SASSUOLO

Il Sassuolo guarda al futuro e blinda Luca Lipani: il centrocampista classe 2005 ha firmato un rinnovo quinquennale che lo legherà al club neroverde fino al 30 giugno 2031, confermando la volontà della società di puntare sui giovani talenti nonostante il difficile avvio di stagione. Intanto resta aperto il capitolo Armand Laurienté, ancora uno dei principali uomini mercato della formazione emiliana. L'esterno francese, sotto contratto fino al 2029, continua a essere seguito in Italia e all'estero: in estate si erano mosse l'Ipswich Town e diverse società turche, tra cui Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, senza però raggiungere la valutazione di almeno 25 milioni di euro fissata dal Sassuolo. Anche il Napoli potrebbe tornare a interessarsi al giocatore, già inserito nella propria lista durante la scorsa sessione invernale. La posizione ufficiale del club, attraverso il ds Francesco Palmieri, è quella di non voler cedere i propri giocatori a gennaio, ma l'interesse per Laurienté potrebbe comunque riaccendere le trattative in vista del mercato invernale.

FONSECA È TORNATO IN PORTOGALLO: ADDIO LIONE, QUESTIONE DI ORE L'ANNUNCIO CON LO SPORTING LISBONA. FABIO CANNAVARO PUO' LASCIARE LA PANCHINA DELL'UZBEKISTAN. COSA SUCCEDE AL FENERBAHCE: SERGIO CONCEICAO NON ARRIVA. NUNO ESPIRITO SANTO ESONERATO DAL WEST HAM.

Paulo Fonseca è sbarcato all'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona per formalizzare il suo passaggio allo Sporting, pronto a raccogliere l'eredità di Rui Borges ad Alvalade dopo aver risolto gli ultimi dettagli contrattuali per l'addio al Lione. L'ex tecnico del Milan, che ha salutato tra le lacrime i gones al termine della vittoria per 2-0 sull'Angers in Ligue 1, ha espresso la propria felicità per il ritorno in patria, rimandando ogni approfondimento ai prossimi giorni. Nella giornata di mercoledì, con il rientro dall'Inghilterra del presidente del club lusitano Frederico Varandas, si procederà alla firma del contratto che legherà il cinquantatreenne alla società lusitana fino al 2030 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, mentre nelle casse dell'OL andrà un indennizzo pari a 5 milioni di euro per liberare l'allenatore.

Si appresta a vivere uno snodo cruciale l'esperienza di Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan, con l'ex Pallone d'oro pronto a rassegnare le dimissioni da commissario tecnico a causa del rinvio di quasi un anno della Coppa d'Asia 2027, come svelato da Fabrizio Romano. Subentrato nell'ottobre 2025 a Timur Kapadze - l'uomo che aveva condotto la selezione al suo primo storico pass per i Mondiali 2026 -, l'ex difensore di Inter e Juventus ha subito avvertito il peso della responsabilità, assumendosi la paternità dell'eliminazione rimediata la scorsa estate con tre sconfitte nella fase a gironi del torneo iridato, pur rimarcando la crescita maturata dalla squadra su scala globale. Resta ora da capire se sarà ancora lui a dirigere gli uzbeki nei test internazionali programmati per il mese di novembre contro Russia e Arabia Saudita.

Fumata nera in casa Fenerbahce per l'approdo in panchina di Sergio Conceiçao. Nonostante l'intesa totale non fosse ancora stata raggiunta, la trattativa sembrava incanalata verso la fumata bianca, ma il tavolo negoziale è saltato improvvisamente nella notte: il club di Istanbul ha giudicato eccessive le pretese salariali avanzate dall'ex allenatore del Milan, scegliendo di virare con decisione su un profilo autoctono. Nel mirino dei gialloblù è così finito Emre Belozoglu, autentica bandiera della società con tre differenti parentesi da calciatore (2008-12, 2013-15 e 2019/20) e un'esperienza da tecnico avviata proprio al Fener nel 2021 dopo l'esonero di Erol Bulut. L'operazione per riportare a casa l'ex centrocampista dell'Inter presenta tuttavia un ostacolo di mercato: Emre è attualmente vincolato al Kasimpasa - quinto in classifica a quota 17 punti dopo 10 giornate -, costringendo il Fenerbahçe a trattare la liberazione del tecnico dietro il pagamento di un indennizzo ai rivali di campionato.

Termina l'esperienza di Nuno Espirito Santo sulla panchina del West Ham. Il tecnico portoghese, alla guida del club londinese dal settembre del 2025, è stato esonerato dal club dopo la brutta partenza in Championship (la seconda divisione inglese) con l'ottavo posto e appena 22 punti conquistati in 13 presenze. Il West Ham United conferma che l'allenatore della prima squadra maschile, Nuno Espírito Santo, ha lasciato il suo incarico con effetto immediato. A seguito di un'attenta analisi dell'inizio di stagione dell'EFL Championship, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario un cambiamento per garantire che gli obiettivi del Club rimangano in linea con le aspettative. Anche l'assistente allenatore Rui Pedro Silva e l'allenatore dei portieri Rui Barbosa hanno lasciato lo staff. Il West Ham United desidera ringraziare Nuno, Rui e Rui per il loro impegno e la dedizione dimostrati durante la loro permanenza nel Club, e augura loro tutto il meglio per il futuro.