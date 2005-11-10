La Juve guarda al futuro: Carnevali conferma Spalletti e blinda uno dei gioielli del vivaio

La Juventus, ieri, ha goduto di un giorno di riposo e oggi la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare la gara contro l'AZ Alkmaar. Dopo la rifinitura, in programma alle ore 11:30, i bianconeri partiranno alla volta dell'Olanda. L'allenamento di questa mattina servirà anche a fare chiarezza sulle condizioni di McKennie. L'americano è alle prese con un leggero problema muscolare, ma non è del tutto da escludere l'ipotesi che possa partire insieme ai compagni per Alkmaar. Quello che è certo è che la Juventus non correrà alcun rischio: McKennie partirà solo se le sue condizioni saranno migliorate, altrimenti resterà a Torino per recuperare in vista della gara contro la Fiorentina. Chi invece sarà a disposizione per la sfida di Europa League è Jeff Ekhator, inserito nella lista UEFA al posto di Manuel Locatelli.

Carnevali delinea le strategie future della Juventus

Ieri, per la Juventus, è stata una giornata molto importante, con lo svolgimento dell'assemblea degli azionisti. Per la prima volta era presente anche Giovanni Carnevali, che ha spiegato quali saranno le prossime mosse per il futuro del club bianconero: "È la prima volta che sono qui. Mi piace, credo che da tutti voi è un momento per capire e imparare, sapendo il vostro pensiero. Accetto quello che mi è stato detto, sapendo quello che voglio fare perché uso la mia testa e ho collaboratori molto validi. Massara, Ottolini e Chiellini, che ha un ruolo fondamentale. Lavoreremo per ottenere risultati. Compreremo il Pallone d’Oro? Compreremo chi avremo le possibilità. Non critico i miei predecessori, capita di sbagliare. Sono stato contattato dall’Azionista, darò il massimo per questa società. Se no stavo dove sono stato per 13 anni, al Sassuolo Calcio. Credo che oggi essere qua è motivo di orgoglio, so che devo lavorare e non sarà facile. Non illudiamoci di vincere domani. Lavoreremo per farlo, non sarà facile. Per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere". L'amministratore delegato bianconero ha avuto modo anche di ribadire, una volta per tutte, la propria fiducia a Luciano Spalletti: "Spalletti è l’allenatore della Juventus e noi sosteniamo mister Spalletti".

La Juventus si tiene stretti i suoi talenti: Elimoghale rinnova fino al 2029

La Juventus continua a investire sul proprio futuro e lo fa blindando uno dei talenti più promettenti del settore giovanile: Destiny Elimoghale. L'attaccante classe 2009 ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà del club di puntare sui giovani cresciuti in casa. Dopo aver attraversato tutte le categorie del vivaio bianconero, il ragazzo è approdato in questa stagione alla Next Gen, collezionando 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. A settembre è arrivata anche la prima convocazione in Prima Squadra per la sfida europea contro il NEC. Dopo una stagione complicata in Under 20, Elimoghale sta trovando maggiore continuità e spazio nel calcio dei grandi, mostrando personalità e qualità tecniche. La Juventus crede molto nelle sue potenzialità e considera il rinnovo un investimento importante per gli anni a venire. Decisivo anche il ruolo di Claudio Marchisio, che da tempo segue gli interessi del giovane e ha contribuito a convincerlo a restare a Torino. Due anni fa, infatti, il Bayern Monaco aveva manifestato un forte interesse nei suoi confronti, cercando di portarlo in Germania. La scelta di proseguire il proprio percorso in bianconero rappresenta dunque un segnale significativo anche per il calcio italiano. Le parole di Carnevali sull'importanza di non ridurre gli investimenti nel settore giovanile trovano così una conferma concreta. Per tornare competitiva, la Juventus non dovrà puntare soltanto sui grandi acquisti, ma anche avere il coraggio di valorizzare i propri talenti. Elimoghale ha ora l'opportunità di trasformare le aspettative in realtà e diventare uno dei protagonisti della squadra del futuro.