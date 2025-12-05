La Lazio fa fuori Allegri dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Milan, che botta"

"Milan, che botta" è il titolo che apre oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. La squadra di Allegri si ferma agli ottavi di finale uscendo sconfitta dalla Lazio che invece fa festa con l'incornata vincente di capitan Zaccagni: "La Lazio vince 1-0 e va ai quarti. Leao sbaglia, Zaccagni segna, Sarri si prende la rivincita: 'Era un nostro obiettivo'. Avanza il Bologna, 2-1 al Parma". I rossoblu sfideranno proprio i biancocelesti nel prossimo turno dopo aver vinto il derby emiliano con le reti di Rowe e Castro.

Nel taglio alto si parla invece del sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 dove sarà coinvolta anche l'Italia in caso di qualificazione attraverso i playoff: "C'è il sorteggio Mondiale, l'Italia è una X - si legge ancora -. A Washington (ore 18) davanti a Trump. Siamo in quarta fascia, se passiamo rischio grosso".

Di spalla spazio alla super sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus ("Incrocio pericoloso, Spalletti torna al Maradona e Conte perde anche Lobotka") e delle possibili scelte di Chivu per Inter-Como, sfida di campionato in programma domani alle ore 18 a San Siro ("Diouf promosso, Chivu pensa alla riconferma").