Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 5 dicembre

La Coppa Italia è l'argomento di spicco trattato sulle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 5 dicembre. I principali titoli di apertura sono sul Milan, eliminato dalla competizione agli ottavi di finale per mano della Lazio: all'Olimpico finisce 1-0 per i biancocelesti con gol di Zaccagni. La squadra di Sarri se la vedrà nel prossimo turno con il Bologna campione in carica, qualificato dopo il 2-1 in rimonta sul Parma: al Dall'Ara decidono Rowe e poi Castro nel finale. Per completare il quadro mancano solo gli ultimi due ottavi, Roma-Torino e Fiorentina-Como: entrambe si giocheranno nel gennaio 2026.

Oltre al mercato, con le idee di qualche squadra in vista di gennaio (attenzione a Daniel Maldini che potrebbe salutare l'Atalanta in prestito), si parla anche di Serie A, con la 14esima giornata che si aprirà domani con Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta. La partita di cartello è fissata però in calendario domenica sera con la super sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, mentre il programma si completerà lunedì con altre tre partite: l'ultima vedrà il Milan impegnato a Torino alle 20.45.