Milan eliminato dalla Coppa Italia. Il Corriere dello Sport in apertura: "Zac, fuori Max"

"Zac, fuori Max". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Coppa Italia e in particolar modo su Lazio-Milan. I biancocelesti hanno vinto il confronto valido per gli ottavi di finale, deciso da un gol di Zaccagni nel secondo tempo. Un vero e proprio capolavoro quello della Lazio, che ora si giocherà un posto in semifinale contro il Bologna, reduce da una vittoria in rimonta nel derby contro il Parma giocato ieri al Dall'Ara e finito sul punteggio di 2-1.

NAPOLI-JUVE - In primo piano anche la super sfida tra Napoli e Juventus, che si affronteranno domenica sera al Maradona. Quella in programma a Napoli sarà la prima sfida ufficiale tra Conte e Spalletti, che tornerà nello stadio che l'ha visto campione d'Italia proprio con gli azzurri. Spalletti però non potrà contare su Bremer, Gatti e Vlahovic mentre Conte di recente ha perso pure Lobotka, che si somma ai sette infortunati azzurri.

ROMA - In prima pagina spazio anche alla Roma, che guarda al mercato di riparazione per rinforzarsi. L'ultimo nome sulla lista dei giallorossi è Yuri Alberto, profilo che piace molto a Gasperini. Un'occasione potrebbe essere rappresentata anche dalla situazione del Corinthians, club che detiene il cartellino del giocatore e che ha necessità di vendere a causa di vari debiti.