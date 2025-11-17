Lazio, da Til fino a Insigne: tutti i nomi per rinforzare la rosa di Sarri a gennaio

La Lazio ha avviato la caccia a una mezzala di corsa e qualità, a un regista aggiunto e a un vice Zaccagni: profili giovani, preferibilmente under 22, ma con apertura anche a giocatori di 27-28 anni. Fabiani e il team della talent room stanno compilando una lista da sottoporre a Sarri, che avrà l’ultima parola su entrate e uscite. In cessione figurano Noslin, Belahyane e forse Dele-Bashiru. Sul mercato - scrive il Corriere dello Sport - incombe però il verdetto della Commissione: il club potrà operare a saldo zero a gennaio, con acquisti e cessioni alle stesse cifre, e i rinnovi potranno essere firmati solo mantenendo gli attuali livelli economici, salvo ulteriori vendite.

Per il ruolo di mezzala si torna ai nomi già valutati in estate: Giovanni Fabbian, non in vendita, e Arthur Atta dell’Udinese, oggi in grande ascesa. Irrealistico anche il sogno Kōnstantinos Karetsas del Genk, stellina da 20 milioni. Restano piste più accessibili: Guus Til del PSV, 27 anni e 8 gol in Eredivisie da mezzala e falso nove; Sem Steijn del Feyenoord, acquistato per 10 milioni dal Twente; l’emergente Jens Hjertø-Dahl, 20 anni, del Tromsø, individuato nei mercati scandinavi. Rimbalza dall’Inghilterra il nome di Kobbie Mainoo, valutato oltre 40 milioni, ipotesi percorribile solo in prestito. Per il ruolo di regista, tra i pochi profili seguiti resta invece Hugo Sotelo del Celta Vigo.

Per il ruolo di vice Zaccagni, Sarri continua ad aspettare infine Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Canada degli ultimi anni.