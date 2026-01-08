La Lazio ha in pugno Alfonso Pedraza per giugno. Intanto no allo Zenit per Tavares

La Lazio ha in pugno Alfonso Pedraza. Lo scrive questa mattina Il Messaggero, secondo il quale i biancocelesti avrebbero già trovato un pre-accordo col terzino spagnolo in scadenza col Villarreal a giugno. Intanto, sempre sull'out mancino Fabiani ha appena rifiutato un'offerta dello Zenit per Nuno Tavares: i russi avevano messo sul piatto 1 milione per il prestito e 12 per il diritto di riscatto. Non abbastanza.

A detta della medesima testata, mister Sarri aveva poi chiesto il brasiliano Giovane per sostituire Valentin Castellanos in attacco, ma la richiesta di 20 milioni di euro da parte del Verona ha bloccato la trattativa sul nascere. E il ds Fabiani è andato quindi per la sua strada, acquistando Petar Ratkov dal Salisburgo.

Per non far storcere il naso al suo allenatore, Fabiani ha provato in tutti i modi ad accontentarlo sul suo pupillo Ruben Loftus-Cheek, che aveva dato disponibilità di facciata a raggiungere il Comandante a Formello, ma che alla fine aspetterà l'estate per decidere se andare via o meno dal Milan.