Koopmeiners lascia la Juventus? In Turchia danno il Galatasaray sull'olandese

L'avventura alla Juventus di Teun Koopmeiners (27 anni) stenta ancora a decollare, in questa sua seconda stagione con i bianconeri l'olandese viene impiegato nella linea di difesa da Spalletti, all'interno di una stagione fino a qui da 0 gol e altrettanti assist per lui.

Nonostante le difficoltà di Koopmeiners, c'è chi si dice pronto a investire per averlo e provare a rilanciarlo, nello specifico il Galatasaray. Così riferisce infatti il portale turco Hurriyet, che fa riferimento alla volontà della società di Istanbul di provare a intavolare una trattativa con la Juventus sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che nelle idee del club arancione e rosso della capitale anatolica dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.

La Juventus ha acquistato Koopmeiners dall'Atalanta nell'estate del 2024 per 58,4 milioni di euro e sembra difficile che possa privarsene un anno e mezzo più tardi per meno della metà della cifra spesa. In questa stagione con i bianconeri, l'olandese - che ha iniziato agendo da mediano, poi da trequartista e infine da difensore - ha totalizzato 24 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno del 2029.