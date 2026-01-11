Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
FA Cup, eroe Castellanos: salva il West Ham al 98' e va avanti. Out Sheffield e Blackburn
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:38Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono arrivati anche gli ultimi risultati dei 32esimi di FA Cup, in attesa della conclusione di Manchester United-Brighton. In seguito al poker calato dall'Arsenal, passano al turno successivo anche Norwich (5 gol) e Mansfield - squadra di Serie C inglese - che elimina invece lo Sheffield United militante in Championship. Rischia forte il West Ham, che si lascia rimontare dal QPR e viene trascinato prima ai supplementari: gli Hammers evitano al rotto della cuffia guai seri solamente grazie alla rete di Taty Castellanos (98'), fresco acquisto invernale dalla Lazio.

Finisce fuori lo Swansea nel duello secco contro il West Brom, deciso ai calci di rigore dopo l'1-1 del secondo tempo. Finisce ai penalty anche l'Hull City con il Blackburn, la prima la sfanga per due errori degli avversari ai primi due tentativi dal dischetto.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2
Grimsby Town - Weston 3-2
Cambridge United - Birmingham City 2-3
Bristol City - Watford 5-1
Charlton Athletic - Chelsea 1-5

Domenica 11 gennaio
Derby County-Leeds 1-3
Portsmouth - Arsenal 1-4
West Ham United - Queens Park Rangers 1-1 (2-1 d.c.r)
Norwich City - Walsall 5-1
Derby County - Leeds United 1-3
Swansea City - West Bromwich Albion 1-1 (2-3 d.c.d.r)
Hull City - Blackburn Rovers 0-0 (1-0 d.c.r)
Sheffield United - Mansfield Town 3-4
Manchester United - Brighton & Hove Albion

Lunedì 12 gennaio
Liverpool - Barnsley

*in neretto le qualificate ai 16esimi

