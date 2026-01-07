Lazio e Fiorentina sulle tracce di Fabbian, ma il Bologna e Italiano raffreddano la pista

Uno dei potenziali protagonisti della finestra di calciomercato di gennaio che stiamo vivendo è senza dubbio Giovanni Fabbian, la cui possibile uscita dalla rosa del Bologna in inverno è chiacchierata ormai da diverse settimane.

Negli ultimi giorni, complici anche le manovre fatte, il cerchio sembra essersi ristretto attorno alla Lazio, che lo ha individuato come rinforzo ideale per il proprio reparto di centrocampo e per sostituire Guendouzi, destinato alla cessione in tempi brevi e ormai già promesso sposo dei turchi del Fenerbahce, che sono pronti ad acquistarlo per 27 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore è emersa anche una pista che può condurre Fabbian alla Fiorentina, la quale sarebbe disposta a inserire il cartellino di Jacopo Fazzini nelle contrattazioni con il Bologna, un profilo che i rossoblù apprezzano.

In ogni caso l'uscita di Fabbian non sembra così imminente, almeno non nei piani del Bologna. Sì, perché da una parte Italiano lo ha scelto tra i titolari della partita contro l'Atalanta di oggi, poi persa 2-0, dall'altra il direttore sportivo rossoblù Di Vaio ne ha parlato in certi termini nel pre-partita: "Danno un'uscita sicura a Fabbian, non è assolutamente vero. Per noi Fabbian è un giocatore molto importante e di conseguenza già ci trovano dei sostituti. Fazzini, Miretti, come tanti altri giocatori, sono buonissimi giocatori italiani, forti, che possono avere le caratteristiche per il nostro club dal punto di vista del profilo, però noi abbiamo Fabbian che per noi è un giocatore importante. Lo dimostra la titolarità di questa sera". Rimasto in campo 72 minuti, è stato poi sostituito per far entrare Castro.