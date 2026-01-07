TMW Lazio, trattativa avviata con il Bologna per Fabbian: la richiesta è 15 milioni. I dettagli

La Lazio, dopo aver ceduto Castellanos al West Ham e aver trovato l'accordo con il Fenerbahce per la cessione di Matteo Guendouzi, è alle prese con il mercato in entrata e il primo nome per il centrocampo è quello di Giovanni Fabbian del Bologna. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club felsineo valuta il giocatore 15 milioni di euro ma la società biancoceleste spera di strapparlo per qualcosa meno.

La trattativa è iniziata e la Lazio ha messo sul piatto una proposta da 12 milioni di euro più bonus e spesa che possa essere quella giusta per convincere il Bologna a cedere il centrocampista. In ogni caso le parti continueranno a parlare alla ricerca dell'accordo, che permetterebbe ai capitolini di aggiungere quel giocatore che manca da inizio campionato.

Fabbian, se dovesse arrivare, non sarebbe però il sostituto di Guendouzi e per questo motivo il club biancoceleste andrebbe poi alla ricerca di un altro giocatore per la mediana. Difficilissimo arrivare a Ruben Loftus-Cheek del Milan, che sarebbe stata la prima scelta di Maurizio Sarri, con le indicazioni che lasciano invece pensare che il volto nuovo possa arrivare dall'estero, un po' come successo anche per il sostituto di Cartellanos, quel Petar Ratkov che oggi pomeriggio arriverà a Roma.