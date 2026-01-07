Bologna, non c'è solo la Lazio su Fabbian: inserimento della Fiorentina

Non c’è solo la Lazio su Giovanni Fabbian. Come riportato da Sky, anche la Fiorentina si è inserita nella corsa al centrocampista del Bologna, chiedendo informazioni sul classe 2003 e valutando la possibilità di impostare un’operazione che potrebbe prevedere Jacopo Fazzini come contropartita tecnica.

Resta però la Lazio la società al momento più avanti. Come anticipato da TMW, dopo la cessione di Castellanos al West Ham e l’accordo con il Fenerbahce per la partenza di Matteo Guendouzi, il club biancoceleste ha individuato in Fabbian il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento a Formello e la trattativa con il Bologna è entrata nel vivo.

Il club rossoblù valuta il cartellino del centrocampista 15 milioni di euro, ma la Lazio punta a chiudere a cifre leggermente inferiori. Nelle ultime ore è stata presentata una prima proposta da 12 milioni di euro più bonus, offerta che le parti stanno valutando in attesa di ulteriori contatti per avvicinarsi a un’intesa definitiva.

Intanto, prima della gara con l’Atalanta, del futuro di Fabbian ha parlato anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio:

"Per noi è importante, ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, una partita già importante della nostra storia recente. È giovane, ha margini di miglioramento ma qui da noi è esploso da quando è arrivato. Per noi rappresenta molto".

Sull’ipotesi Fazzini, Di Vaio ha invece chiarito:

"Fazzini è interessante, ma è un giocatore della Fiorentina e non è corretto parlarne. In generale è un giovane con margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo in questo momento".