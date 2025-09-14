Lazio, Fabiani: "Mi aspetto approccio diverso da Como"

Prima della gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SKY: "Oggi incontriamo una squadra che non ha niente a che vedere con la classifica che ha e con giocatori importanti come Berardi, Pinamonti e Laurientè. L'approccio deve essere sicuramente diverso da quello visto a Como"