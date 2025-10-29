Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 9^ giornata di Serie A:
LECCE-NAPOLI 0-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)
Marcatori: 24' st Anguissa (N)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. Allenatore: Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte
----------
ATALANTA-MILAN 1-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)
Marcatori: 4' pt Ricci (M), 34' pt Lookman (A)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Ahanor (26’ st Djimsiti); Zappacosta, De Roon (20’ Brescianini), Ederson, Bernasconi (26’ st Bellanova); Pasalic (36’ st Samardzic), Lookman; De Ketelaere (36’ st Musah). A disp. Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Juric
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez (16’ st Loftus-Cheek), Leao (1’ st Nkunku). A disp. Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. Allenatore: Allegri
----------
COMO-VERONA 3-1 - Il tabellino (Il live TMW)
Marcatori: 9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 92' Vojvoda (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (78' Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (89' Smolcic), Da Cunha; Kuhn (78' Vojvoda), Paz, Diao (54' Rodriguez); Douvikas (89' Morata)
Allenatore: Fabregas
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (67' Bradaric); Belghali, Serdar (67' Niasse), Gagliardini (74' Sarr), Bernede, Frese (87' Mosquera); Giovane, Orban
Allenatore: Zanetti
----------
JUVENTUS-UDINESE 3-1 - Il tabellino (Il live TMW)
Marcatori: 5' rig. Vlahovic (J), 48' Zaniolo (U), 22' st Gatti (J), 51' st rig. Yildiz (J)
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic (43' st Rugani); Yildiz; Openda (31' st David), Vlahovic (43' st Koopmeiners)
Allenatore: Brambilla
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara; Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' Buksa)
Allenatore: Runjaic
Le pagelle di Juventus-Udinese
----------
ROMA-PARMA 2-1 - Il tabellino (Il live TMW)
Marcatori: 18' st Hermoso (R), 36' st Dovbyk (R), 41' st Circati (P)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (40' st Ghilardi), Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (28' st Dovbyk), Dybala; Ferguson (7' Bailey, 45' st El Aynaoui)
Allenatore: Gasperini
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi (45'+1' st Begic); Estevez (32' st Almqvist), Bernabé (32' st Cremaschi), Ordonez, Sorensen; Cutrone (15' st Benedyczak), Pellegrino (32' st Djuric)
Allenatore: Cuesta
----------
BOLOGNA-TORINO - Le formazioni ufficiali (Il live TMW)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Allenatore: Italiano
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams
Allenatore: Baroni
----------
GENOA-CREMONESE - Le formazioni ufficiali (Il live TMW)
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Ellertsson, Masini; Cornet, Malinovskyi, Carboni; Ekhator
Allenatore: Vieira
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy
Allenatore: Nicola
----------
INTER-FIORENTINA - Le formazioni ufficiali (Il live TMW)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro
Allenatore: Chivu
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean
Allenatore: Pioli
----------
CAGLIARI-SASSUOLO - Giovedì 30 ottobre ore 18.30
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli
Allenatore: Pisacane
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Lipani, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
PISA-LAZIO - Giovedì 30 ottobre ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Tramoni, Nzola
Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri