Lazio-Genoa, le probabili formazioni: senza Romagnoli, c'è Provstgaard in difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Genoa (Venerdì 30 gennaio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Manca da oltre due mesi il successo casalingo per la Lazio di Maurizio Sarri, che in un Olimpico deserto ospiterà il Genoa di De Rossi. Il Comandante non potrà contare su Alessio Romagnoli, ancora in trattativa con l’Al Sadd e pronto a raggiungere Mancini in Qatar. Al suo posto giocherà Provstgaard al fianco di Mario Gila, in una linea a quattro completata da Marusic a destra e Pellegrini a sinistra davanti a Provedel. In cabina di regia torna dalla squalifica Danilo Cataldi, con Rovella che recupera ma solo per la panchina. Conferme per Taylor e Basic ai lati di Cataldi, con Vecino, Belahyane e Dele-Bashiru pronto a entrare a gara in corso. In attacco spera in una chance Maldini, arrivato e subito provato da falso nueve. L’ex Atalanta si giocherà una maglia da titolare con Dia, così come Isaksen e Cancellieri sono in ballottaggio con il danese avanti sull’ex Parma. A sinistra confermato capitan Zaccagni a completare il tridente offensivo. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Genoa

Proseguire con l’onda di entusiasmo dopo il successo contro il Bologna. Questo è l’obiettivo della squadra di De Rossi che a Roma ritrova dalla squalifica Ostigard al centro della difesa mentre Marcandalli e Vasquez completano il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bijlow. A centrocampo rientra Malinovskyi con Ellertsson e Frendrup mentre Norton-Cuffy e Martin saranno gli esterni. In attacco non si tocca la coppia formata da Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)