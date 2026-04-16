Lazio, Furlanetto va ko: trauma distorsivo al ginocchio. Interessati anche i legamenti
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Altri guai in porta per la Lazio, che perde anche Alessio Furlanetto. Questo il comunicato del club laziale, che lo ricordiamo, ha già perso per infortunio Ivan Provedel: "A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Durante l’allenamento Alessio Furlanetto ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici per definirne la prognosi".
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