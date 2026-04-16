Kim in orbita Juventus. L'ex tecnico: "Con Spalletti diventerebbe il leader della difesa"

Tra i nomi in entrata accostati alla Juventus c'è da tempo quello del difensore coreano ex Napoli, oggi al Bayern Monaco, Kim Mim-jae e a tal proposito ai microfoni di TuttoJuve è intervenuto il suo ex allenatore ai tempi del Fenerbahce Ismail Kartal. Queste le sue parole: "Ho letto il suo accostamento alla Juve e potrebbe diventare il leader della difesa sotto la guida di Spalletti. Il tecnico toscano ha costruito uno stile di gioco simile alle caratteristiche di Kim e dè per questo che lì potrebbe far molto bene".

"Gli auguro il meglio - continua Kartal - perché è un ragazzo di buon cuore e sempre positivo. E' uno che va d'accordo con la sua famiglia e con i compagni di squadra. Con me ha fatto molto bene al Fener".

Infine, Ismail Kartal ha spiegato anche le caratteristiche del difensore: "La sua dote più importante è la velocità, ma pur essendo alto un metro e novanta è davvero molto agile. È anche un difensore molto tenace, non molla mai ed è un vero guerriero. È anche un ottimo giocatore con la palla tra i piedi. La qualità dei suoi passaggi è di alto livello. Ama giocare vicino agli avversari e nel contatto fisico. È un giocatore molto ambizioso e non sopporta la sconfitta".