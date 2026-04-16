TMW 19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City

Ci sono storie che sembrano scritte per diventare leggenda. Quella di Bernardo Silva con il Manchester City è una di queste, e ora si avvicina al capitolo finale: dopo nove anni, il centrocampista portoghese lascerà il club al termine della stagione, chiudendo un ciclo straordinario.

Arrivato nel 2017 dal Monaco, Bernardo non era certo il prototipo del calciatore dominante: “troppo piccolo, troppo fragile”, gli dicevano agli inizi al Benfica. A 18 anni aveva persino pensato di smettere. Poi la svolta, la crescita, fino all’incontro con Pep Guardiola, che ne ha fatto un pilastro del suo sistema.

I numeri raccontano una carriera da protagonista: 451 presenze, 76 gol e 77 assist, ma soprattutto 19 trofei conquistati. Sei Premier League, una Champions League, due FA Cup, cinque Coppe di Lega, una Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e tre Community Shield che hanno accompagnato il periodo più vincente della storia dei Citizens. L’ultimo, la Carabao Cup 2026 contro l’Arsenal, è stato l’ennesimo sigillo di un ciclo irripetibile.

Oltre alle cifre, resta l’impatto in campo: un leader silenzioso, capace di fare tutto e ovunque, senza mai risparmiarsi. “Non importa dove giochi, dà sempre il massimo”, è il giudizio più ricorrente tra chi lo ha allenato e visto da vicino, Guardiola compreso. Il City potrebbe ancora aggiungere altri trofei prima dei saluti, ma il segno lasciato da Bernardo è già indelebile. Da talento sottovalutato a simbolo di un’epoca: la sua storia a Manchester è destinata a restare.