Lazio, Gila: "Stiamo vivendo un momento difficile come squadra e società"
Ecco le dichiarazioni del difensore biancoceleste Mario Gila prima della sfida tra Lazio e Genoa ai microfoni di DAZN: "Non è facile per la situazione che stiamo passando, sia come squadra, sia come società. Nel corso della stagione siamo stati in difficoltà in diverse situazioni. Stiamo capendo che il gruppo è importante e deve trovare forza insieme, sappiamo che è difficile ma la nostra unione non è in discussione. I giovani? Devono fare tutto al meglio, a partire dall'allenamento.
Anche se si gioca poco, devono trovare concentrati e le opportunità arriveranno con tutti, come i nuovi che sono arrivati per aiutare. Proverò a supportarli, dovremo giocare con onore e con felicità".
