Fiorentina, Comuzzo: "Impariamo da quanto successo contro lo Jagiellonia. Abbiamo un vantaggio"

Nel corso di una intervista concessa a Przegląd Sportowy Onet, il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha così parlato alla vigilia della partita di ritorno in Conference League contro il Rakow di domani sera: "Quella della scorsa settimana al Franchi è stata una vittoria molto importante per noi. Volevamo dare tutto, rimanere concentrati per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Ora abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo di non aver ancora raggiunto nulla. La partita di ritorno deciderà chi passerà.

Giovedì abbiamo cercato la vittoria fino all'ultimo secondo della partita. Volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi e siamo felici di esserci riusciti. Avremmo sicuramente potuto fare di più in occasione del gol del Raków. Sapevamo che potevano rappresentare una vera minaccia, quindi avremmo dovuto essere più concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di migliorare sotto questo aspetto. Non dobbiamo ripetere la partita giocata a Firenze contro lo Jagiellonia”.

Sull'attaccante avversario più temibile, nonché cugino di Haaland ha detto: “Jonathan Braut Brunes è un ottimo attaccante, difende bene palla e così facendo fa avanzare la squadra. Può essere pericoloso in zona gol. Dobbiamo stare attenti a tutte le situazioni, soprattutto perché giocheremo in trasferta".