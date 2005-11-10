Lazio, è la giostra del gol: undici marcatori diversi, record in Serie A

Mancava solo Kenneth Taylor all'appello e il timbro dell'olandese è arrivato nella sfida contro il Parma. La Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo e lo fa sfruttando la forza del gruppo, quel gruppo spesso celebrato da Gennaro Gattuso. I biancocelesti infatti non solo guardano tutti dall'alto insieme all'Inter in cima alla classifica, ma comandano anche in altre voci. Dalla fase difensiva con la miglior difesa del campionato fino al numero di marcatori diversi, e questo forse è il dato più interessante. Sono ben undici i marcatori diversi registrati nelle prime otto giornate, un record in questo campionato. Ed è ancor più interessante se si pensa che i primi tre gol stagionali sono stati segnati tutti da Davide Frattesi. Dal gol del momentaneo 1-1 contro l'Udinese, il terzo dell'ex Inter, ci sono stati dieci marcatori diversi. Anzi, se si considera l'autogol di Diego Carlos bisognerebbe aggiungere un altro marcatore a quella che ormai è la giostra del gol biancoceleste.

Lazio, dall'attacco alla difesa: Gattuso può contare su un gruppo completo

E se in attacco segnano tutti, in difesa Gennaro Gattuso può contare su tanti elementi. L'ultimo a dare risposte importanti è stato Diogo Leite, entrato all'intervallo sabato contro il Parma al posto dell'ammonito Provstgaard. Il portoghese ha comandato la difesa, giocando perfettamente d'anticipo sugli attaccanti gialloblu e aiutando la Lazio a trovare equilibrio dopo un primo tempo complicato. L'ex Union Berlino potrebbe essere l'unica novità di formazione domani contro il Sassuolo rispetto all'undici che ha iniziato il match contro il Parma. Gattuso potrebbe optare per un turno di riposo per Provstgaard, mentre difficilmente rinuncerà agli altri titolari. Non ci sarà, almeno dall'inizio, l'ex Pinamonti alle prese con una tracheite che lo ha costretto a dare forfait sabato. Solo oggi si capirà se sarà a disposizione o meno, ma difficilmente partirà dal primo minuto.