Arezzo, Chelsea, Juventus e Napoli. Quante panchine in comune per questi mister

Gli allenatori che si scambiarono la panchina dell’Arezzo nella cadetteria 2006-2007 sono stati avversari nel massimo campionato soltanto in 2 occasioni. Fu nella stagione 2019-2020, ma non in una partita qualunque. Bensì, nel cosiddetto derby d’Italia. Alla settima giornata, al Meazza, terminò con un 2-1 per i bianconeri. Al 26esimo turno, allo Stadium, fu 2-0 sempre per gli stessi colori.

Riassumendo.

Maurizio Sarri è in vantaggio sul collega Antonio Conte per 2-0.

Prima e dopo, infatti, in Italia non sono più stati avversari.

Il mister della Lazio è un ex del Napoli. Con lui in panchina i partenopei sfiorarono uno scudetto e in 114 match di A raccolsero 101 risultati positivi (79 vittorie più 22 segni X). Da avversario Sarri conta 11 impegni (compreso il 2-2 con l’Arezzo in B) e un bilancio di 4 vittorie, altrettanti KO, 3 pareggi. Soprattutto, con la Lazio negli ultimi 3 testa a testa ha centrato 2 vittorie e 1 pari.

L’allenatore del Napoli ha testato il suo calcio con la Lazio per 12 volte: 6 affermazioni, 4 sfide chiuse in parità, 2 battute d’arresto. Curiosamente col Napoli cerca ancora il primo successo: 1 sconfitta e 1 pareggio nel torneo 2024-2025, quello chiuso con la conquista dello scudetto.

Tornando ai curricula dei due coach… oltre l’Arezzo hanno in comune le panchine del Chelsea in Inghilterra, della Juventus e, ovviamente, del Napoli in Italia…

PS: le squadre di Sarri hanno marcato 18 reti al Napoli; le squadre di Conte hanno marcato 18 reti alla Lazio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E CONTE IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

0 pareggi

0 vittorie Conte

4 gol fatti squadre di Sarri

1 gol fatto squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

4 vittorie Sarri

3 pareggi

4 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre di Sarri

20 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA LAZIO IN CAMPIONATO

6 vittorie Conte

4 pareggi

2 vittorie Lazio

18 gol fatti dalle squadre di Conte

10 gol fatti dalla Lazio