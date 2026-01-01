Lazio, Napoli e quel 1.917 che hanno in comune. L’ex Sarri è primo in classifica

C’è un numero che accomuna Lazio e Napoli. Non fa riferimento alle statistiche stagionali. Bensì alla classifica perpetua di Serie A col girone unico. Biancocelesti e azzurri hanno collezionato 1.917 match positivi nella loro storia. Per i laziali sono arrivati grazie a 1.100 vittorie e 817 pareggi. Per i campani per via di 1.105 successi e 812 segni X.

Domenica pomeriggio o saranno sempre appaiate a quota 1.918. Oppure una delle due sarà in vantaggio sull’altra.

Ammontano a 70 gli incontri disputati con vista sul Tevere, A più B. La contabilità racconta di 28 vittorie biancocelesti, 22 segni X (lo 0-0 nella B 1961-1962), 20 successi azzurri, 93 gol marcati dai padroni di casa, 77 reti fatte dagli ospiti.

Ma il Napoli è in serie OK da 4 sfide: 2 affermazioni (entrambe col punteggio di 2-1) e 2 match chiusi in parità (nei più recenti testa a testa).

L’ultimo segno 1 in schedina? Nel 2020-2021, quando fu 2-0 al triplice fischio conclusivo.

Attenzione di Lazio-Napoli alla 18esima di A ce né già 1: nel 1932-1933, fu 0-1, Vojak al 51’. Al termine di quel torneo gli azzurri chiusero terzi a pari punti col Bologna (ma dietro la Juventus campione e l’Inter in seconda piazza), mentre i biancocelesti non andarono oltre il decimo posto.

Situazione in classifica.

Lazio con 24 punti (6V – 6X – 5P con 18GF e 12GS), di cui 15 in casa (4V – 3X – 1P con 13GF e 5GS). Napoli che si trova a 34 (11V – 1X – 4P con 24GF e13GS), 15 dei quali fuori (5V – 0X – 4P con 10GF e 7GS).

PS: la squadra dell’ex Sarri è prima nella classifica… dei clean sheet, già 9 dopo 17 giornate disputate.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

70 incontri disputati

28 vittorie Lazio

22 pareggi

20 vittorie Napoli

93 gol fatti Lazio

77 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Napoli 0-2, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Napoli 2-2, 25° giornata 2024/2025