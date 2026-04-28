Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?

Stagione finita, un infortunio bruttissimo. Frattura allo zigomo, Luka Modric non scenderà più in campo in questa annata con la maglia del Milan. Quella con la Juventus è stata la sua ultima partita in bianconero? Il Milan non vuole mollarlo ma vuole blindare il regista croato. Prima di tutto, il punto della situazione: il centrocampista ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Milan, con opzione per un ulteriore anno fino al 2027. Il club rossonero può esercitarla solo con il consenso del giocatore, e al momento non esiste ancora un’intesa definitiva. Il Pallone d'Oro, infatti, vuole garanzie precise, anche se in casa del club di Via Aldo Rossi si respira discreto ottimismo.

Le 'condizioni' di Modric.

Il 40enne regista croato, colpo della scorsa estate del mercato del Milan, avrebbe sul tavolo tre condizioni difficilmente negoziabili per far scattare l'opzione sul suo rinnovo in rossonero. La qualificazione in Champions League, un progetto che faccia anche un ulteriore scalino in quanto ad ambizioni e uomini in entrata e, last but not least, la conferma di Massimiliano Allegri.

Le tempistiche

La decisione definitiva arriverà a maggio, a stagione conclusa, quando il giocatore valuterà forma fisica, motivazioni residue e il quadro complessivo del club. Come detto, da tempo il Milan si mostra ottimista: il rapporto personale con Allegri e il ruolo centrale di Modric a centrocampo sono considerati elementi decisivi. Manca solo la parola del giocatore, la volontà di Giorgio Furlani e della dirigenza rossonera è chiara, tutto lo spogliatoio tra messaggi diretti, indiretti e a mezzo stampa continuamente 'pressano' per convincerlo. E anche chi lo conosce bene, come Ivan Rakitic, negli scorsi giorni è stato chiaro. "Luka è felice al Milan e credo che continuerà lì". I tifosi rossoneri sperano in coro che così sarà...