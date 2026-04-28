Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?

Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

Stagione finita, un infortunio bruttissimo. Frattura allo zigomo, Luka Modric non scenderà più in campo in questa annata con la maglia del Milan. Quella con la Juventus è stata la sua ultima partita in bianconero? Il Milan non vuole mollarlo ma vuole blindare il regista croato. Prima di tutto, il punto della situazione: il centrocampista ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Milan, con opzione per un ulteriore anno fino al 2027. Il club rossonero può esercitarla solo con il consenso del giocatore, e al momento non esiste ancora un’intesa definitiva. Il Pallone d'Oro, infatti, vuole garanzie precise, anche se in casa del club di Via Aldo Rossi si respira discreto ottimismo.

Le 'condizioni' di Modric.
Il 40enne regista croato, colpo della scorsa estate del mercato del Milan, avrebbe sul tavolo tre condizioni difficilmente negoziabili per far scattare l'opzione sul suo rinnovo in rossonero. La qualificazione in Champions League, un progetto che faccia anche un ulteriore scalino in quanto ad ambizioni e uomini in entrata e, last but not least, la conferma di Massimiliano Allegri.

Le tempistiche
La decisione definitiva arriverà a maggio, a stagione conclusa, quando il giocatore valuterà forma fisica, motivazioni residue e il quadro complessivo del club. Come detto, da tempo il Milan si mostra ottimista: il rapporto personale con Allegri e il ruolo centrale di Modric a centrocampo sono considerati elementi decisivi. Manca solo la parola del giocatore, la volontà di Giorgio Furlani e della dirigenza rossonera è chiara, tutto lo spogliatoio tra messaggi diretti, indiretti e a mezzo stampa continuamente 'pressano' per convincerlo. E anche chi lo conosce bene, come Ivan Rakitic, negli scorsi giorni è stato chiaro. "Luka è felice al Milan e credo che continuerà lì". I tifosi rossoneri sperano in coro che così sarà...

Articoli correlati
Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è... Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è indagato"
Modric è stato operato: il Milan non lo avrà più a disposizione fino a fine stagione... Modric è stato operato: il Milan non lo avrà più a disposizione fino a fine stagione
Milan, frattura dello zigomo sinistro per Modric: operazione nelle prossime ore Milan, frattura dello zigomo sinistro per Modric: operazione nelle prossime ore
Altre notizie Serie A
Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan? Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?
Caso Rocchi, l'Inter non è indagata. Scudetto vicino ma Calhanoglu rischia la finale... Caso Rocchi, l'Inter non è indagata. Scudetto vicino ma Calhanoglu rischia la finale di Roma
L'Udinese trova un folle 3-3 contro la Lazio: tante cose positive e qualche rammarico... L'Udinese trova un folle 3-3 contro la Lazio: tante cose positive e qualche rammarico
Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in Italia Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in Italia
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile
Pisacane spiega la scelta di tener fuori Palestra: "Non vogliamo essere dipendenti... Pisacane spiega la scelta di tener fuori Palestra: "Non vogliamo essere dipendenti da lui"
Bressan: "Niente scuse per Kean, doveva essere al Franchi per Fiorentina-Sassuolo"... Bressan: "Niente scuse per Kean, doveva essere al Franchi per Fiorentina-Sassuolo"
Costacurta sugli attaccanti del Milan: "Pulisic il peggiore, a Leao escono pochissime... Costacurta sugli attaccanti del Milan: "Pulisic il peggiore, a Leao escono pochissime cose"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima
Immagine top news n.1 Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul Napoli
Immagine top news n.2 C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.4 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.5 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.6 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.7 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan-Juve, che figura. Fiorentina, io spero in Sarri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?
Immagine news Serie A n.2 Caso Rocchi, l'Inter non è indagata. Scudetto vicino ma Calhanoglu rischia la finale di Roma
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese trova un folle 3-3 contro la Lazio: tante cose positive e qualche rammarico
Immagine news Serie A n.4 Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in Italia
Immagine news Serie A n.5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile
Immagine news Serie A n.6 Pisacane spiega la scelta di tener fuori Palestra: "Non vogliamo essere dipendenti da lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo ai playoff, Inzaghi ai tifosi: "Ce la metteremo tutta, siete di un'altra categoria"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.3 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
Immagine news Serie B n.6 Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana in vendita, pubblicato bando cessione ramo sportivo: base d'asta a 260mila euro
Immagine news Serie C n.2 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.4 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.5 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.6 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?