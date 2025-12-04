Lazio, Marusic: "Volevamo un grande risultato, i tifosi sono sempre al nostro fianco"

Il terzino della Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match contro il Milan vinto 1-0 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le polemiche di sabato vi hanno dato una spinta in più?

"Sicuramente tanto, dopo quella sconfitta tutti volevamo fare un grande risultato stasera e ci siamo riusciti".

I tifosi non sono mancati?

"Loro sono sempre a fianco a noi, voglio ringraziarli e spero che festeggeremo tante altre partite insieme".