Lazio, Isaksen fa autocritica: "Non abbiamo creato niente. Pensiamo a una gara alla volta"

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, il calciatore biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato in zona mista: "Soprattutto nel primo tempo abbiamo trovato difficoltà e loro hanno giocato bene in ripartenza - riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it -. Noi non abbiamo creato niente. Ci siamo alzati un po' nel secondo tempo e credo che abbiamo fatto bene, con le occasioni anche per vincere la gara.

Nello spogliatoio al momento proviamo a pensare a una gara dopo l'altro, altrimenti diventa troppo difficile. Ci sono ancora tante partite, ci crediamo e ci divertiamo in allenamento: dobbiamo guardare avanti. La titolarità? È una scelta del mister: posso migliorare in allenamento e fare bene quando entro. Devo migliorare e vedere in cosa posso farlo.

I nuovi? Provo ad aiutarli, Taylor ha anche Noslin che parla la stessa lingua così come Ratkov ha Basic e Marusic. Ci vuole tempo, lo so, ma sono forti e bravi ragazzi".