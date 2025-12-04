Lazio, Zaccagni: "Tanta voglia di riscatto dopo sabato, abbiamo lavorato da squadra"
L'attaccante esterno ella Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match contro il Milan vinto 1-0 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Un gol pesantissimo.
"Siamo veramente contenti, c'era tanta voglia di riscatto dopo sabato. Abbiamo fatto veramente una grandissima partita e lavorato di squadra".
Annata difficile: la Coppa Italia può essere una strada?
"Annata difficile, ma siamo compatti e il mister ci indicherà la strada. Finché saremo così, faremo bene".
