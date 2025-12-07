Lazio, Lotito alza la voce: "Fughiamo invenzioni, non indeboliremo la squadra a gennaio"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro il Bologna all'Olimpico: "Nessun obiettivo per la squadra, nonostante la classifica? Io penso che stanno trovando una quadratura, il gruppo si è cementato, ha delle potenzialità. Se riuscissero a esprimere tutte le potenzialità potranno dire la loro, come hanno dimostrato. Problemi di concentrazione? L'allenatore farà le sue scelte. Comunque teniamo presente che la società non ha alcun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. La squadra ha delle potenzialità, il peggio e il meglio non è mai morto. Con il lavoro di tutti, allenatore staff e società, possiamo percorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, ma fare un percorso con i nostri mezzi. Il gruppo è molto motivato per dire la sua".

Opererete sul mercato di gennaio e rafforzerete la squadra?

"Ho detto che non verrà indebolita. Quindi c'è una logica. Qui però non andiamo al supermercato per paguro, prendo 3... ci sono persone che stanno dimostrando tutto il loro valore, senza mortificarli. Poi, laddove ci fossero necessità o ritocchi per l'allenatore... ma l'obiettivo della società non è quello di indebolire la squadra. Alcuni nostri giocatori sono appetiti, ma non sul mercato".