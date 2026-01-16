Lazio, Lotito svela: "3-4 club ci chiedono Belahyane, non lo diamo in assenza di sostituto"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor si è soffermato anche su altre tematiche legate al mercato biancoceleste: "Noi non abbiamo nascosto a nessuno del mercato chiuso, è stato fatto un abuso e nessuno lo sapeva. Ci è stato creato un danno di 90 milioni perché noi Castellanos lo avevamo ceduto in estate a 45 milioni (il Taty è partito a gennaio per circa 29 milioni, ndr).

L'allenatore sapeva quale fosse la rosa, poi i giocatori si possono adattare alle necessità dell'allenatore, ma se ce li chiedono tutti vuol dire che valgono. Se ho un problema tecnico e i giocatori non si addicono lo risolviamo. Belahyane ce lo chiedono 3-4 società, non lo stiamo dando perché non abbiamo il sostituto".