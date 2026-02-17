Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha (38' st Sabitzer), Svensson; Beier (24' st Adeyemi), Brandt (24' st Chukwuemeka); Guirassy (38' st Fabio Silva). A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Salih Ozcan, Inacio, Almugera Kabar, Krevsun, Benkara. All.: Kovac
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (1' st Hien), Kolasinac; Zappacosta (27' st Bellanova), de Roon (17' st Sulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (38' st Samardzic); Scamacca (1' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Scalvini, Vavassori, Ahanor. All: Palladino
Arbitro: Serdar Gözübüyük (Ned)
Marcatori: 2' Guirassy (D), 42' Beier (D)
Ammoniti: Reggiani (D), Kossounou (A), Djimsiti (A), Scamacca (A), Anton (D)
