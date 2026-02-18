Lazio, Lotito presenta il progetto sul nuovo stadio. Il Messaggero: "Flaminio, si fa sul serio"

Il centro della prima pagina lanciata oggi in edicola da Il Messaggero è dedicato al progetto per il nuovo stadio della Lazio, presentato ufficialmente ieri dal presidente Claudio Lotito: "Flaminio-Lazio, si fa sul serio. Lotito presenta un progetto da 50mila posti: costerà 40 milioni".

Spazio anche alle scuse pubbliche di Alessandro Bastoni per la simulazione che ha causato il secondo giallo a Kalulu in Inter-Juventus: "Bastoni: 'Scusate, ho simulato sul fallo di Kalulu'".

"In quanto persona più chiacchierata di queste ultime 48 ore era giusto metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni - le parole del difensore interista -. Nel momento in cui ho sentito il contatto con Kalulu ho sicuramente accentuato la caduta per trarne vantaggio; ma la cosa della quale mi dispiace di più è la reazione avuta dopo che è stata brutta da vedere ma molto umana. Ovviamente in trance agonistica, preso dalla foga di una partita molto importante, però mi spiace aver reagito in quel modo. L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo. Quindi sono qui per questo. Mi dispiace di aver reagito così, sia giusto metterci la faccia, ma la mia carriera e la mia persona non devono essere definite da un episodio così. Ho giocato 300 partite in carriera e mai sono stato al centro di certi avvenimenti. Non pensavo di creare così tanto scalpore e ho notato tanto finto perbenismo e tanta ipocrisia, che sicuramente non sono cose che fanno bene. Ho sentito addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ringrazio chi ha detto la verità che sono stato uno stupido e basta ma sono cose che nel calcio succedono".