Al "Maradona" la Lazio chiude il primo tempo in vantaggio. Segna Frattesi, Napoli in difficoltà
Gaetano Mocciaro
Una splendida Lazio nei primi 45' al "Maradona", meritatamente in vantaggio grazie a un gol di Frattesi.
Gioca a memoria la squadra di Rino Gattuso, che sfrutta moltissimo le fasce con un Nuno Tavares in versione treno e Noslin ispirato anche da posizione defilata pronto a servire i centrocampisti a rimorchio. Isaksen sfiora il gol dopo pochi minuti, Milinkovic-Savic ci mette una pezza su un colpo di testa di Sutalo ma alla fine il gol arriva, al 28': grande ripartenza dei biancocelesti con Nuno Tavares che imbecca Noslin sulla sinistra. L'olandese vola sulla fascia, aspetta l'inserimento di Frattesi che brucia Beukema e supera Milinkovic-Savic sul primo palo. Quarto gol in campionato per il centrocampista, che torna alla rete dopo due mesi.
E il Napoli? Poca cosa: soffrono sulle fasce con un Vergara sacrificato sulla destra. Noa Lang prova ad accendere la luce e in qualche occasione fa davvero paura, propiziando la palla del possibile pareggio di Hojlund che però si vede negare la gioa del gol da un grande intervento di Mandas.