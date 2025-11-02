Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo

Sperava in un piccolo aiuto dall'infermeria Maurizio Sarri, invece domani contro il Cagliari avrà a disposizione gli stessi uomini visti giovedì a Pisa. Anche Nuno Tavares non è riuscito a recuperare e mette ora nel mirino la sfida di domenica prossima a San Siro contro l'Inter prima della sosta per le nazionali. Con gli stessi uomini a disposizione il tecnico toscano potrà ridurre al minimo le rotazioni, con massimo due cambi di formazione rispetto all'undici titolare scelto giovedì all'Arena Garibaldi. Un cambio ci sarà in difesa, con il ritorno di Manuel Lazzari dal primo minuto al posto di Luca Pellegrini. L'ex terzino del Cagliari non è al meglio, è uscito acciaccato dal match di Pisa e per questo partirà dalla panchina, con il ritorno di Marusic sulla corsia mancina nel quartetto difensivo complettato dalla coppia Gila-Romagnoli al centro.

Lazio, tentazione Vecino dal primo minuto

L'altro cambio potrebbe esserci a centrocampo, con Matias Vecino in ballottaggio con Toma Basic per completare il terzetto composto da Guendouzi e Cataldi. L'uruguaiano ha messo minuti nelle gambe contro Juventus e Pisa e sta crescendo in condizione, mentre Basic è uscito dopo un'ora di gioco con i crampi in entrambe le sfide. Il croato potrebbe partire dalla panchina e Vecino spera di tornare a giocare da titolare in Serie A, cosa che non fa dalla trasferta di San Siro contro l'Inter del 18 maggio. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente visto giovedì a Pisa, con Isaksen e Zaccagni ai lati di Boulaye Dia. Scartata dunque al momento l'ipotesi falso nueve con Pedro al posto dell'ex Salernitana, dal quale è attesa una risposta visto il solo gol segnato in 507 minuti giocati in questo inizio di stagione.