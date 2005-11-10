Lazio, si apre il ballottaggio per l'attacco: Gattuso diviso tra Noslin e Pinamonti

Un ballottaggio che la sosta per le nazionali ha ulteriormente acuito. Al centro dell'attacco in casa Lazio è corsa a due per assicurarsi la maglia da titolare in vista della sfida di domenica contro il Monza. Da una parte Tijjani Noslin, reduce da due gol consecutivi contro Milan e Venezia e a segno anche nel 3-3 contro la Juve Stabia. Dall'altra Andrea Pinamonti, lui invece alla ricerca del primo gol ufficiale in biancoceleste anche se ha timbrato il cartellino nelle due amichevoli durante la sosta. L'ex Sassuolo scalpita, l'olandese parte leggermente avanti con Gattuso, che ieri ha ricevuto il premio Colalucci al Circolo Antico Tiro a Volo a Roma, chiamato a prendere una decisione.

Lazio, tra attacco e difesa gli altri dubbi per il Monza

Un paio di dubbi ci sono per la sfida di domenica contro il Monza. Non a centrocampo, dove Cataldi e Rovella continuano il loro percorso di recupero e mettono nel mirino la trasferta contro la Juventus. Un dubbio sarà a destra, con Cancellieri che è stato fermato dalla ferita al ginocchio e Isaksen che scalpita per una chance da titolare dopo le buone prestazioni in nazionale. L'altro è al centro della difesa, con la coppia Sutalo-Provstgaard che ha dato buone risposte con Milan e Venezia ma che è reduce da diversi impegni con le rispettive nazionali. Doekhi e Diogo Leite hanno lavorato bene a Formello, è difficile capire quali potranno essere le scelte di Gattuso e il ballottaggio è di fatto a quattro.