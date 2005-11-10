Lazio, Noslin: "Possiamo far risultato contro chiunque. Se penso alla classifica? Un po'"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:49Serie A
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24.10.2026 20:49Serie A
L'attaccante biancoceleste parla così a pochi minuti dal match contro il Parma: "Siamo ancora lontani dal traguardo, continuiamo così".
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Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Parma: "Gattuso ci dice ogni partita di continuare a guardare avanti, di giocare una partita alla volta, abbiamo la mentalità giusta, dobbiamo continuare su questa falsariga, ma siamo ancora lontani dal traguardo".
Quanto vi ha lasciato a livello di consapevolezza il 3-0 contro la Juventus?
"È stato difficile, ma se giochiamo il nostro calcio possiamo fare risultato contro chiunque, dobbiamo continuare così".
C'è il pensiero di rimanere soli in testa alla classifica?
"Un po' sì e un po' no, dobbiamo guardare avanti".
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