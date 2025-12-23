Lazio, oggi il verdetto sul mercato: Ioannidis pista molto calda per il reparto offensivo

La Lazio si prepara a fare mercato. Oggi arriverà il verdetto sulla situazione del club del presidente Lotito che nella sessione estiva di trattative non ha potuto operare. Nel frattempo Fabiani è alla ricerca dei profili che possano servire per rinforzare la squadra di Maurizio Sarri che ha dimostrato in questa prima parte di stagione di avere un rendimento troppo altalenante per puntar ai quartieri alti della classifica. La società punterà a rinforzare la rosa, qualora arrivasse l'ok, con il reparto avanzato che sarà quello che verrà ritoccato per primo.

Il nome può indiziato a rinforzare l'attacco è quello di Fotis Ioannidis. L'attaccante, acquistato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona per 22 milioni di euro dal Panathinaikos è uno dei maggiori indiziati. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe molto vicino all'accordo.

Intanto, come sottolineato, oggi ci sarà la decisione sulla situazione del mercato della formazione della capitale che non sarebbe l’unica a rischio. Sempre secondo quanto rivela il quotidiano sportivo anche Fiorentina, Como e Napoli rischierebbero il così detto “saldo zero”, ovvero il bilancio fra cessioni e acquisti deve essere in equilibrio o in positivo. Tanto esce dalle casse societarie e tanto deve entrare per le operazioni di mercato.