Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero problemi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'attore, doppiatore e storico tifoso della Lazio Pino Insegno ha parlato della manifestazione a Ponte Milvio e del corteo dei popolo laziale prima di Lazio-Atalanta, manifestazione alla quale ha preso parte lui stesso. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ero lì con i tifosi sotto la Curva Nord. C’erano bimbi, ragazzi, oltre 7mila persone… Una pulizia, un’educazione eccezionali! Per quello che ho potuto vedere, non c’è stato alcun tipo di problema. Non posso escludere con certezza che 5-6 scappati di casa abbiano potuto farla fuori dal vaso con dei comportamenti scorretti. Ma da qui, ad additare un’intera tifoseria per colpa di eventuali pochi, è estremamente ingiusto! Si parla di una manifestazione e di una festa meravigliose: un vero e proprio atto d’amore. Anche la polizia lì presente mi ha dato riscontri più che positivi. Pensate che c’era persino il presidente della FIP (Federazione italiana pallacanestro, ndr) Gianni Petrucci… Giù le mani dai laziali!“