Lazio, Pedro per i tifosi: "Sotto la curva per il gol, dedicata a loro"
Dopo la vittoria al fotofinish contro il Genoa, ecco le parole dell'attaccante biancoceleste Pedro intervistato da DAZN: "Abbiamo fatto una bellissima partita. Era una partita molto importante, non potevamo sbagliarla: è un peccato non ci fossero i tifosi, volevamo dedicare la vittoria anche a loro. Volevo dedicare il gol alla curva, quando ci sono loro la sfida è più bella: è una situazione complicata, abbiamo fatto una bella prestazione e dobbiamo andare avanti".
Guelfi e Ghibellini
