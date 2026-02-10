Lazio, petizione contro Lotito: oltre 39mila firme e il caso arriva a Palazzo Chigi
Oltre 39.600 tifosi della Lazio hanno firmato la petizione “Lotito ci hai tolto il sogno. Fatti da parte”, lanciata su Change.org dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. Un’iniziativa che va oltre il dissenso sportivo e approda nei palazzi della politica, finendo per dividere anche la maggioranza di centrodestra.
Tra i firmatari compaiono nomi di rilievo: dal capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Fabrizio Alfano all’ex dirigente Rai Mauro Mazza, passando per Stefano Andreotti, Andrea Stroppa – referente in Italia di Elon Musk – e l’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista.
Un segnale forte di come la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito abbia ormai superato i confini del tifo, assumendo una dimensione pubblica e istituzionale.
