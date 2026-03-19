Lazio, Lotito punta alla Coppa Italia: raddoppiato il premio in caso di vittoria del trofeo

La Lazio punta dritta alla Coppa Italia. Il successo contro il Milan ha riacceso la fiammella in casa biancocelste ma la concorrenza e la distanza che c'è dalla zona europea è comunque tanta da poter tentare una risalta. Ed ecco che il trofeo nazionale può diventare un'occasione importante. Una finestra per entrare in Europa League senza passare dal campionato. La squadra di Maurizio Sarri ha raggiunto al semifinale e nella gara di andata ha pareggiato 2-2 all'Olimpico contro l'Atalanta.

Lotito scende in campo

Sarà decisiva la sfida di ritorno in programma il 22 aprile alla New Balance Arena. Ai capitolini serve un successo con qualsiasi risultato per poter accedere all'ultimo atto. Della delicatezza di questo momento sa benissimo il presidente Claudio Lotito. In questi momenti il numero è sempre sceso in campo dimostrando sempre leadership e capacità di motivare la squadra.

Premio Coppa Italia raddoppiato

Anche in questa occasione il patron ha voluto incentivare i suoi ragazzi proponendo il premio per la vittoria della Coppa Italia. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questo riconoscimento era già stato fissato a circa 2 milioni di euro da aggiungere ai premi individuali già presenti nei rispettivi contratti. Lotito avrebbe chiesto di raddoppiarli incentivando i suoi ragazzi nell'impresa.