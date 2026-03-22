Lazio, Lotito raddoppia: oltre al bonus Coppa Italia c'è anche quello per il campionato

La Lazio si gioca tanto. Questo pomeriggio al "Dall'Ara" la squadra di Maurizio Sarri affronterà i rossoblù di Vincenzo Italiano reduci dal successo dell'Olimpico contro la Roma nell'ottavo di finale di Europa League. Una partita difficile ma che i biancocelesti vogliono provare a portare a casa per riaprire i discorsi in campionato per un posto nelle prossime competizioni internazionali. La classifica è comunque difficile ma la squadra della Capitale, ed in primis il presidente Claudio Lotito, crede nella risalita.

Proprio il presidente nella giornata di venerdì ha incontrato il gruppo a Formello per dimostrare la sua vicinanza e stimolarlo per questo finale di stagione. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti avrebbe stanziato un altro premio per la squadra di Sarri per concludere al meglio questa Serie A.

Quello per il campionato non è però l'unico bonus. Nei giorni scorsi infatti il numero uno biancoceleste aveva raddoppiato quello legato alla conquista della Coppa Italia, altro traguardo per la qualificazione in Europa League oltre ad essere chiaramente un trofeo da mettere in bacheca. Per il momento la Lazio ha pareggiato 2-2 in casa contro l'Atalanta nella semifinale di andata e si gioca tutto nel ritorno alla New Balance Arena di Bergamo.