Lazio, presentata la nuova maglia third 2025-2026: torna lo storico stemma di fine anni '70

Coniugare passato e futuro, stile e determinazione. È con questo spirito che S.S. Lazio e Mizuno svelano la nuova maglia Third per la stagione 2025/26, pensata per esprimere al meglio i valori che da sempre guidano il Club: identità, innovazione e senso di appartenenza.

Il comunicato della Lazio

"Caratterizzata da una profonda tonalità blu navy, la maglia - scrive il sito ufficiale del club del presidente Lotito - si distingue per la presenza dello storico stemma di fine anni ‘70, l’aquilotto stilizzato dal tratto grafico estremamente futuristico, applicato in rilievo all’altezza del cuore e riproposto come elemento decorativo sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione.

Ogni dettaglio della maglia è studiato per supportare al meglio le performance in campo: il retro è in mesh per favorire la traspirazione, le maniche raglan per agevolare i movimenti, mentre il colletto a V e i bordini bicolore completano un design moderno ed essenziale. Sul retro del colletto campeggia la data che segna l’inizio della nostra storia: 9 GENNAIO 1900. A completare il kit, pantaloncini blu navy, leggeri e confortevoli, con cintura aderente e dettagli in silicone 3D, abbinati a calzettoni con inserti a contrasto e imbottiture studiate per garantire supporto e protezione durante l’attività sportiva.

Interamente realizzato con materiali riciclati, il kit rappresenta un ulteriore passo nel percorso condiviso da S.S. Lazio e Mizuno verso una produzione più sostenibile".