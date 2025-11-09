Muriqi frena la corsa all'Europa del Getafe. Frena anche il Betis: -5 dalla Champions
Prosegue la 12^ giornata in Liga spagnola. Il Maiorca ha superato 1-0 il Getafe grazie alla rete dell'ex Lazio Muriqi al 14' del primo tempo. Il Getafe frena così la sua corsa all'Europa, mentre il Maiorca si tira fuori dalla zona retrocessione portandosi a quota 12 punti. Solo un pari per il Betis contro il Valencia: la squadra di Pellegrini resta così a 20 punti, a ridosso dalla zona Champions.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche-Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona-Alaves 1-0
Siviglia-Osasuna 1-0
Atletico Madrid-Levante 3-1
Espanyol-Villarreal 0-2
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao-Oviedo 1-0
Rayo Vallecano-Real Madrid 0-0
Maiorca-Getafe 1-0
Valencia-Betis 1-1
Celta Vigo-Barcellona
CLASSIFICA
1. Real Madrid 31
2. Villarreal 26
3. Barcellona 25*
4. Atlético Madrid 25
5. Betis 20
6. Espanyol 18
7. Athletic 17
8. Getafe 17
9. Siviglia 16
10. Alavés 15
11. Elche 15
12. Rayo Vallecano 15
13. Celta Vigo 13*
14. Real Sociedad 13
15. Mallorca 12
16. Osasuna 11
17. Valencia 10
18. Girona 10
19. Levante 9
20. Real Oviedo 8
*una gara in meno