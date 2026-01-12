La Lazio vince con un autogol a Verona. Sarri: "Taylor e Ratkov? Sensazioni positive"

La Lazio sbanca il Bentegodi grazie ad un'autorete di Nelsson a pochi minuti dal termine. Una gara equilibrata viene decisa da una gara decisamente fortuita, con il difensore che devia in modo sfortunato un cross di Lazzari. Tre punti importanti per Sarri, grande amarezza per Zanetti, con i gialloblu che rimangono all'ultimo posto in accoppiata con il Pisa, a quota 13.

Equilibrio totale nel primo tempo

Sarri lancia subito titolare Taylor in mediana, Zanetti ripropone Giovane dal primo minuto. Al 5' Valentini si fa soffiare palla da Isaksen, il difensore poi recupera immolandosi davanti a Montipò per salvare il tiro dell'attaccante, Noslin non riesce a far gol di testa da due passi, mandando alto il pallone (ostacolato da Bella-Kotchap). La partita procede con un sostanziale equilibrio nella prima mezz'ora e con ritmi non elevatissimi. Buona l'imbucata di Vecino al 35' per Isaksen (perso da Valentini), che prima di calciare a botta sicura viene anticipato dalla scivolata di Bella-Kotchap. Al 41' altra sgasata di Giovane a destra, che porta al tiro di Bradaric salvato da un bel riflesso di Provedel. Nel finale Romagnoli colpisce di testa dal cuore dell'area sugli sviluppi di un calcio di punizione, mandando alto.

Autogol di Nelsson, la Lazio la sblocca al 79'

Ad inizio ripresa il Verona si fa subito vivo in avanti: il tiro-cross di Frese impegna Provedel. Marusic si trova da solo contro due uomini, ma riesce a intercettare il passaggio di Giovane per Orban. Ancora Hellas, ancora Frese: Provedel anticipa quel tanto che basta Orban e Giovane a centro area. Debutto per Ratkov, che rileva Noslin, Zanetti cambia sia Giovane che Orban per Sarr e Mosquera. La Lazio risponde con Cancellieri, che penetra in area, ma non centra lo specchio. Marusic colpisce su punizione poco oltre i 20 metri, reattivo Montipò. Al 77' Bernede ha la palla per colpire, ma rientrando sul destro spedisce fuori di poco. Si sblocca il risultato al 79': Nelsson si immola sul cross di Lazzari, spiazzando in modo sfortunato Montipò. Nel finale proteste del Verona per un contatto fra Provedel e Valentini, poi Sarr spedisce alto il pallone del possibile pareggio.

Verona, Zanetti difende i suoi: "Prestazione sull'onda di Napoli"

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, in conferenza stampa, difende la prestazione dei suoi: "Non abbiamo continuità? Non sono d'accordo. Abbiamo avuto molte situazioni per fargli male, ci è mancato l'ultimo passaggio, qualità, la partita è stata decisa da una deviazione. La squadra ha dato l'anima, la prestazione è stata secondo me sull'onda di quella di Napoli".

Lazio, Sarri sui nuovi: "Taylor e Ratkov? Prime sensazioni positive

Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato dell'inserimento di Taylor e Ratkov: "Come li ho visti? Li ho visti poco. Nel senso che Peter con noi ha fatto due allenamenti, Kenneth uno. Prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l'ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo. Posso solo parlare delle sensazioni che ho su di loro e sono positive. Dovrò cercare di essere veloce per capire pregi e difetti per inserirli al meglio".