Valdanito torna a casa? Il River vuole che Hernan Crespo sia l'erede di Gallardo

Alla vigilia della sfida di Brasileirão tra São Paulo e Coritiba, Hernán Crespo ha parlato per la prima volta delle voci che lo accostano al River Plate, club pronto a salutare Marcelo Gallardo. Intervistato da Prime Video, il tecnico argentino non ha nascosto il legame con il River, ma ha ribadito la sua concentrazione sull’attuale incarico: "Tutti conoscono la mia storia al River, è un gigante del calcio mondiale, così come il São Paulo. L’interesse è un elogio per il mio lavoro. Io la vedo così. Sono tranquillo, concentrato su ciò che devo fare qui. È un piacere essere qui, punto".

Alla domanda sulla continuità del suo progetto in Brasile, Crespo ha risposto con fermezza: "Tutto a posto. Siamo focalizzati sul campionato brasiliano e sul Paulistão, un’opportunità che ci siamo costruiti e che vogliamo vivere fino in fondo". L’uscita di scena di Gallardo, che lascerà il River dopo la gara contro il Banfield in programma tra qualche ora, ha riacceso il dibattito in Argentina. Tra i nomi valutati per la successione, oltre a Crespo, c’è anche Eduardo Coudet.

Per Crespo si tratterebbe di un ritorno a casa: cresciuto nel vivaio del River, è stato protagonista negli anni ’90, vincendo due campionati argentini e la Copa Libertadores nel 1996. Un passato glorioso che inevitabilmente alimenta suggestioni, ma per ora il presente dell’ex attaccante resta saldamente in Brasile.