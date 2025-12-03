Coppa Italia, l'Inter ospita il Venezia. Turnover di Chivu, torna J. Martinez?

Arriva la Coppa Italia e anche l'Inter vuole rispondere presente. La vittoria nell'ultimo turno di campionato ha donato entusiasmo ed energie nuove che i nerazzurri vogliono provare a incanalare questa sera alle 21.00 contro il Venezia. La partita con i lagunari vale per gli ottavi di finale e si gioca in gara secca. In caso di pareggio nei tempi regolamentari non ci saranno i tempi supplementari e la sfida andrà ai calci di rigore. La vincente del match di San Siro affronterà nei quarti di finale una tra Roma e Torino. Cristian Chivu vuole evitare la lotteria dei rigori e prepara qualche cambio rispetto alla trasferta di Pisa.

Rivoluzione o quasi, spazio al turnover

Rispetto a Simone Inzaghi Chivu non ammette figli e figliastri. Le gerarchie rigide del tecnico piacentino sono state ampiamente sdoganate ma la partita di questa sera può essere l'occasione per chi, fino a questo momento, non ha espresso al meglio tutto il suo potenziale. Luis Henrique sulla destra cerca continuità dopo la prestazione di Pisa, mentre a sinistra Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Dimarco. Il brasiliano ex Monza per Chivu rimane un jolly prezioso, ma non verrà impiegato nei tre del pacchetto arretrato. A proposito della linea a tre dovrebbe rivedersi dal 1' Bisseck, con un possibile turno di riposo per Akanji. Difficili da leggere gli avvicendamenti a centrocampo, possibile panchina per Barella. Davanti invece si dovrebbero vedere Pio Esposito e Bonny. Un discorso a paret invece merita Josep Martinez

Josep Martinez torna in campo? Lo spagnolo è pronto a tornare

Il giovane portiere nerazzurro ha ancora negli occhi quanto accaduto il 28 ottobre scorso, quando mentre era alla guida della propria auto ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che procedeva a bordo strada. Le indagini per omicidio stradale sono ancora in corso ma per Josep Martinez il giorno dei rientro in campo sembra essere definitivamente arrivato. Il portiere dell'Inter si candida prepotentemente per una maglia da titolare dopo un periodo estremamente difficile a livello umano. Il ragazzo si è sempre allenato sul campo per ritrovare passo dopo passo la propria quotidianità. Ora lo aspetta il campo, attendendo gli sviluppi dell'iter giudiziario.