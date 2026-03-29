Lazio, solo 1000 biglietti venduti per il Parma. Il resto dipenderà dagli abbonati

Mille biglietti venduti in 48 ore, poi come sempre dipenderà tutto dalla risposta degli abbonati della Lazio. Venerdì è scattata la vendita dei tagliandi per la partita contro il Parma ed è facile aspettarsi che lo scenario sarà desolante, riporta Corriere dello Sport: non ci sarà lo spettacolo ammirato nel big match contro il Milan, molto più facile immaginare gli spalti vuoti come accaduto nel monday night col Sassuolo e, prima ancora, contro Genoa e Atalanta.

Il tifo organizzato è voluto rientrare esclusivamente contro il Milan, prima di ribadire la decisione di non entrare allo stadio per le restanti gare casalinghe, ecco il calendario della Lazio nelle prossime settimane restando solo alle gare che si giocheranno in campionato:

Giornata 31 (sabato 4 aprile 2026) → Lazio – Parma (casa)

Giornata 32 (lunedì 13 aprile 2026) → Fiorentina – Lazio (trasferta)

Giornata 33 (sabato 18 aprile 2026) → Napoli - Lazio (trasferta)

Giornata 34 (lunedì 27 aprile 2026) → Lazio – Udinese (casa)

Giornata 35 ( domenica 3 maggio 2026) → Cremonese – Lazio (trasferta)

Giornata 36 (domenica 10 maggio 2026) → Lazio – Inter (casa)

Giornata 37 (domenica 17 maggio 2026) → Roma – Lazio (trasferta)

Giornata 38 (domenica 24 maggio 2026) → Lazio – Pisa (casa)