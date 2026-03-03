Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"

Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 08:34Serie A
Andrea Piras

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento della Lazio: "Sarri li vede tristi, svuotati, preoccupati per il futuro. Sulle prime, ascoltandolo dopo la brutta figura di Torino, ho pensato che si riferisse ai tifosi, non alla squadra. Perché i giocatori la tristezza collettiva non se la possono permettere, soprattutto in un momento come questo". Il direttore del quotidiano sottolinea poi come anche i calciatori del Toro stiano subendo la protesta del tifo e lo stadio deserto, ma nel match di domenica hanno portata a casa.

Sempre nel corso del suo fondo, cita un proverbio che recita "triste chi non ha niente, più triste chi non ha nessuno". "I giocatori della Lazio - si legge - hanno i tifosi e devono avvertirne la presenza nell’assenza che è amore vero".

Chiosa finale con un paragone con gli anni passati: "Nella storia recente della Lazio ci sono squadre che hanno legittimato la società quand’era a un passo dal fallimento, quando lo stipendio non correva, quando le promesse non venivano mantenute, quando lo spogliatoio era in fibrillazione e gli scontri tra giocatori e allenatore non erano all’ordine del giorno, ma quasi. Quelle Lazio avevano giocatori molto presenti a sé stessi, gente responsabile che non si abbandonava alla tristessa. Semmai alla rabbia".

Articoli correlati
Zazzaroni su Roma-Juve: "Da una parte un centravanti vero (Malen), dall'altra un'ipotesi... Zazzaroni su Roma-Juve: "Da una parte un centravanti vero (Malen), dall'altra un'ipotesi (David)"
Zazzaroni rivela: "L'Inter ha mollato la Champions perché non si sentiva strutturata... Zazzaroni rivela: "L'Inter ha mollato la Champions perché non si sentiva strutturata al doppio impegno"
Zazzaroni sul pubblico della Lazio: "Esserci o non esserci, questo è il dilemma" Zazzaroni sul pubblico della Lazio: "Esserci o non esserci, questo è il dilemma"
Altre notizie Serie A
Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"... Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"
Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende... Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appunti
La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio... La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio
Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza... Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza
Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano... Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano uno così"
Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"... Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"
Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto... Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto
Inter, oggi gioca Martinez: ma il club riflette sulla sua posizione in vista della... Inter, oggi gioca Martinez: ma il club riflette sulla sua posizione in vista della prossima stagione
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
3 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da plenipotenziario a scomparso: dov'è finito Zlatan Ibrahimovic per il Milan?
Immagine news Serie A n.2 Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"
Immagine news Serie A n.3 Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appunti
Immagine news Serie A n.4 La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza
Immagine news Serie A n.6 Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano uno così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 28ª giornata: impegni interni per tre big. Bari-Empoli di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Immagine news Serie C n.6 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…