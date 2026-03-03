Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento della Lazio: "Sarri li vede tristi, svuotati, preoccupati per il futuro. Sulle prime, ascoltandolo dopo la brutta figura di Torino, ho pensato che si riferisse ai tifosi, non alla squadra. Perché i giocatori la tristezza collettiva non se la possono permettere, soprattutto in un momento come questo". Il direttore del quotidiano sottolinea poi come anche i calciatori del Toro stiano subendo la protesta del tifo e lo stadio deserto, ma nel match di domenica hanno portata a casa.

Sempre nel corso del suo fondo, cita un proverbio che recita "triste chi non ha niente, più triste chi non ha nessuno". "I giocatori della Lazio - si legge - hanno i tifosi e devono avvertirne la presenza nell’assenza che è amore vero".

Chiosa finale con un paragone con gli anni passati: "Nella storia recente della Lazio ci sono squadre che hanno legittimato la società quand’era a un passo dal fallimento, quando lo stipendio non correva, quando le promesse non venivano mantenute, quando lo spogliatoio era in fibrillazione e gli scontri tra giocatori e allenatore non erano all’ordine del giorno, ma quasi. Quelle Lazio avevano giocatori molto presenti a sé stessi, gente responsabile che non si abbandonava alla tristessa. Semmai alla rabbia".