Marchisio: "Vorrei che la ricostruzione Juve fosse affidata a Spalletti: non si ha paura di rischiare"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla a Repubblica in vista del big match di domani contro l'Inter, elogiando Spalletti: "Mi ha sempre intrigato, è uno che lascia sempre qualcosa. Ha ereditato la squadra in un momento non semplice e la sta valorizzando al meglio, anche nei singoli: penso a Kelly e a Locatelli, che finalmente sta facendo vedere quanto siano importanti le sue caratteristiche. Prima era troppo criticato".

Vede Spalletti nella Juve a lunga scadenza?

"Vorrei tanto che la ricostruzione fosse affidata a lui. Ha spessore, esperienza, carattere, si vede che la squadra crede in lui. Con la Lazio sono andati sotto ma non hanno smesso di credere nel gioco, mentre in altri tempi difficilmente la Juve l’avrebbe rimediata, se non grazie a episodi. Con Spalletti non si ha paura di rischiare il difficile".

In merito alla storica rivalità con i nerazzurri, Marchisio ha spiegato che è la cultura sportiva italiana a richiedere che le due società siano viste come entità contrapposte anche al di fuori del terreno di gioco. L'ex centrocampista ha precisato di apprezzare questo tipo di dualismo finché resta confinato nella sua specificità, poiché capace di alimentare la passione dei tifosi; al contrario, ha sottolineato di non gradire quando tale competizione sfocia in dinamiche differenti e meno nobili.