Lazio-Lecce 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (42' st Patric), Romagnoli, Pellegrini (29' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (1' st Vecino), Basic; Isaksen (37' st Pedro), Dia (42' st Noslin), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. All.: Sarri
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (30' st Kaba), Ramadani; Tete Morente (30' st N'Dri), Berisha (1' st Banda), Sottil (19' st Pierotti); Camarda (1' st Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Alex Sala, Pérez, Helgason, Kouassi, Kovac, Maleh. All.: Di Francesco
Arbitro: Arena
Marcatori: 29' Guendouzi (Laz), 50' st Noslin (Laz).
Ammoniti: Guendouzi (Laz), N'Dri (Lec)